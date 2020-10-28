У Німеччині в ДТП загинув 24-річний українець (фото)

28-го жовтня вночі у Німеччині трапилася смертельна ДТП. За кермом автівки перебував нововолинець.

Як повідомляє БУГ, посилаючись на видання Moz.de, аварія сталася між Зісаром та Волліном у напрямку Берліна.

Через ДТП з вантажівкою DAF, яка трапилася раніше на трасі, сформувалися затори. Вантажівка Iveco Daily на швидкості в’їхала в іншу машину, що стояла в кінці пробки. Водій загинув на місці.

Відомо, що за кермом Iveco Daily був 24-річний нововолинець Андрій Ватутін.