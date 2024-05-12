На Херсонщині двоє людей, серед яких дитина, підірвалися на міні

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 11 травня близько 15:40 у селі Музиківка на міні підірвався 11-річний хлопець, який випасав худобу поблизу каналу.

Дитину із численими пораненнями госпіталізовано, медики надають екстрену допомогу.

Поранення на тому ж місці отримав і 63-річний чоловік. Його також оглядають лікарі.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Олешківська окружна прокуратура