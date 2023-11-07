У п’яти областях України оголосили штормове попередження (карта)

Укргідрометцентр прогнозує сильні дощі.

У низці областей на середу, 8 листопада, оголосили штормове попередження. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, у деяких центральних та північно-східних областях пройдуть значні дощі.

“8 листопада вдень в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Харківській областях значні дощі”, – йдеться у попередженні.

У вказаних областях через опади оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Погода 8 листопада – прогноз

У середу, 8 листопада, в Україні очікується зміна погодних умов. Згідно з прогнозами відомого синоптика Наталки Діденко, атмосферні фронти прийдуть у нашу країну разом з дощами, а у Карпатах ймовірний мокрий сніг. Окрім того, очікується відчутний спад температури в деяких регіонах.

За її даними, у більшості областей пройдуть дощі, а подекуди навіть сильні. Хмарність також збільшиться, створюючи вологий та сірий атмосферний фон.

Однак є регіони, де опади не будуть такими інтенсивними. Південний схід, Крим, Запоріжжя та Донеччина залишаться поза впливом цих атмосферних змін.

Щодо температури, то вона буде контрастною. На заході, півночі та в центрі України максимально очікується лише +7…+12 градусів. У Донецькій та Луганській областях температура залишиться в межах +12…+16 градусів. Найтепліше передбачається на південному сході, в Криму та півдні Одещини, де повітря розігріється до +16…+20 градусів та навіть до +20…+22 градусів. // УНІАН