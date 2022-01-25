В Киеве столкновения на акции протеста SaveФОП: есть первые задержанные

В Киеве произошли столкновения во время акции протеста SaveФОП. Правоохранители задержали двух протестующих.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

Задержали двух протестующих. Другие участники протеста пытались их освободить и потолкались с полицией.

В патрульной полиции Киева сообщили, что в связи с проведением массового мероприятия ограничено движение автотранспорта на: