В Киеве столкновения на акции протеста SaveФОП: есть первые задержанные
В Киеве произошли столкновения во время акции протеста SaveФОП. Правоохранители задержали двух протестующих.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Задержали двух протестующих. Другие участники протеста пытались их освободить и потолкались с полицией.
В патрульной полиции Киева сообщили, что в связи с проведением массового мероприятия ограничено движение автотранспорта на:
- улице Михаила Грушевского (от Парковой дороги к Крепостному переулку);
- улице Липской (от улицы Михаила Грушевского к улице Институтской);
- улице Садовой (от улицы Михаила Грушевского к улице Институтской).