У столичному озері потонули дві людини

У Києві на озері по вулиці Самійла Кішки в суботу, 13 липня, загинули дві людини.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“13 липня о 16:29 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що в озері по вул. Самійла Кішки зникли дві людини”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці водолази виявили тіло чоловічої статі за 10 метрів від берега на глибині 3 метрів. За допомогою рятувального спорядження потопельника було доставлено до берега. Тіло ще одного чоловіка з води дістали свідки події ще до прибуття рятувальників.

На місці події працювало 3 рятувальники та 1 одиниця техніки. Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці. // Букви