У Польщі на робочому місці загинув 39-річний українець

Нещасний випадок трапився в населеному пункті Брусьнік Тарновського повіту (Малопольське воєводство). Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на rdn.pl, трагедія сталася в понеділок, 12 квітня, під час виконання робіт по заміні енергетичних стовпів.

Точних деталей поки не встановлено. Відомо лише, що 39-річний працівник, громадянин України, опинився в зоні буріння отвору під стовп. Його не помітив інший працівник, який і виконував свердління. Все це призвело до травмування українця, який помер на місці. Медики, яких викликали, тільки констатували смерть чоловіка.

Відомо, що загиблий громадянин України проживав у Новому Сончі й був працевлаштований в фірмі, яка виконувала роботи з заміни стовпів.

Трагічний інцидент вивчає інспекція з праці, яка встановить, чи були допущені недоліки в організації роботи. Водночас поліція почала слідство за фактом ненавмисного спричинення смерті та підданя ризику життя чи здоров’я працівника. // Форпост