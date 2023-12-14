У Польщі не дозволили перевізникам почати новий протест на кордоні з Україною

Мер польської ґміни (адміністративної одиниці, громади) Дорогуськ Войцех Сава заборонив перевізникам влаштовувати нову акцію протесту на пункті пропуску “Ягодин-Дорогуськ” на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання RMF24 .

Цей КПП був розблокований з понеділка, проте раніше сьогодні, 13 грудня, учасники страйків заявили про намір знову закрити для вантажівок під’їзд до кордону. Так, організатор минулого страйку подав нову заявку на повторну акцію протесту з 18 грудня.

Втім, місцева влада не схвалила ініціативу перевізників. Зокрема, мер Дорогуська заборонив знову влаштовувати блокаду.

Відкликаючи дозвіл на акцію протесту перевізників на під’їзді до прикордонного переходу з Україною, Войцех Сава послався на законодавчу причину – загрозу майну у значних розмірах. Це включає фінансові втрати підприємців.

Польські водії заявили, що звернуться до суду, а також подадуть 14 грудня нові заяви на протести у кількох місцях. Додамо, що на оскарження рішення мера вони мають сім днів.