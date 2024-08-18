У понеділок повертаються графіки відключень світла
Із 17:00 до 21:00 буде застосовуватись одна черга відключень.
Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.
“Завтра, 19 серпня, з 17:00 до 21:00 буде застосовуватись одна черга відключень. В інші години – без обмежень”, – ідеться в повідомленні.
Причина застосування заходів обмеження – зростання споживання через спеку.
- Графіки відключення світла цьогоріч запровадили в травні, після масованих атак росіян на енергетичні об’єкти. Діяли вони майже кожен день.