У понеділок повертаються графіки відключень світла

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Із 17:00 до 21:00 буде застосовуватись одна черга відключень.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.

“Завтра, 19 серпня, з 17:00 до 21:00 буде застосовуватись одна черга відключень. В інші години – без обмежень”, – ідеться в повідомленні.

Причина застосування заходів обмеження – зростання споживання через спеку.

  • Графіки відключення світла цьогоріч запровадили в травні, після масованих атак росіян на енергетичні об’єкти. Діяли вони майже кожен день.
LB.ua
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