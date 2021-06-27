У Польщі поліцейський врятував життя українцю

41-річний громадянин України ледь не потонув під час купання в річці.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт поліції міста Бельсько-Бяла, інцидент трапився на річці Соль в населеному пункті Кенти (Малопольське воєводство).

Заступник коменданта комісаріату поліції в Бельсько-Бялій Бартош Іскєрка відпочивав разом з родиною та друзями на берегу річки, коли його дружина помітила чоловіка, який почав тонути. Поліціянт відразу кинувся у воду на порятунок й зумів витягти на берег вже непритомного громадянина. Разом з друзями він почав реанімувати його аж до приїзду медиків. Завдяки вчасно наданій допомозі, вдалося відновити дихання потерпілому.

Пізніше виявилося, що врятований чоловік — це 41-річний українець. Чому він почав раптово тонути, наразі невідомо.