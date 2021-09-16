У Польщі внаслідок зіткнення буса з вантажівкою загинули четверо людей, в тому числі двоє українців

У результаті ДТП, що сталася у середу в населеному пункті Нємглови Лодзького воєводства у центрі Польщі, загинуло четверо осіб, зокрема двоє громадян України – чоловіки віком 37 та 39 років.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомила представниця поліції міста Рава Мазовецька Малгожата Левандовська.

За її словами, трагічна подія сталася після 14-ї години (за місцевим часом). На дорозі місцевого значення №707 зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Transporter і вантажівка Man з причепом. У результаті зіткнення на місці загинули троє чоловіків, які перебували у мікроавтобусі, зокрема 39-річний українець. Через декілька годин лікарі зафіксували смерть іншого 37-річного українця.

“Зараз триває слідство під наглядом прокуратури. Ми очікуємо на заключення експертів у справі ДТП”, — повідомила Левандовська.

Вона додала, що причини аварії поки що не встановлено.

Поліцейська поінформувала, що усі загиблі працювали в одній з ремонтно-будівельних фірм з Томашува-Мазовецького Лодзького воєводства.

За інформацією поліції, водій вантажівки був тверезим.