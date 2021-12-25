В результате ДТП на Днепропетров погибли двое детей, третий в тяжелом состоянии

В пятницу, 24 декабря, на трассе М-30 Криничанского района Днепропетровской области произошла авария с участием двух автомобилей: Audi и Mercedes. В результате столкновения погибли дети.

Инцидент произошел в районе села Николаевка около 20:00. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на собственные источники.

По предварительной информации, в автомобиле Audi A6 находилась многодетная семья, за рулем был отец. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mercedes Sprinter. ДТП оказалось смертельным: в результате столкновения погиб 12-летний ребенок и его сводный брат в возрасте до 1 года. Также пострадала мать семейства и третий ребенок 8 лет. Последний находится в тяжелом состоянии, его увезли в больницу на Космической. Все подробности происшествия устанавливают сотрудники полиции.