У Польщі загинув 23-річний українець

У Польщі у лікарні помер молодий хлопець — житель Львівської області.

Як повідомляють в організації «Книга пам’яті померлих за кордоном українців», 24-річний житель Дрогобича Ігор Турецький помер у лікарні, отримавши під час пожежі опіки четвертого ступеню. Хлопець жив і працював у місті Катовіце. Він постраждав під час пожежі у своїй квартирі, намагаючись боротися з вогнем.

За інформацією «Обозревателя», дрогобичанин кілька років провів у РП на заробітках, а найближчим часом планував зіграти весілля зі своєю дівчиною Діаною, яка також живе у Польщі.

«Ти будеш нашим ангелом, будеш оберігати нас зверху. Такої світлої та доброї людини я не зустрічала ніколи. Мій Ігор, спасибі, що ти залишив частинку себе для нас. Я цю частинку грітиму та зберігатиму під серцем», — написала у соціальних мережах дівчина. // Ірина ГАЛ, «ФАКТИ»