У Полтаві знайшли застреленим працівника Слідчого ізолятору 

Поліція отримала повідомлення про загибель працівника СІЗО № 23 20 вересня, близько 12-ї години.

Тіло 20-річного чоловіка виявили у зачиненому приміщенні з вогнепальним пораненням голови. Слідчо-оперативна група поліції вилучила з місця події вогнепальну зброю.

За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Тривають процесуальні дії.

Відділ комунікації поліції Полтавщини