У річці на Львівщині виявили 38 мертвих лебедів

У Шептицькій громаді на Львівщині під час обстеження заплавів Західного Бугу фахівці ветеринарної служби із чиновниками виявили 38 загиблих лебедів. Їх відправили на експертизу.

Про це у Фейсбуці повідомляє Шептицька міська рада, передає Укрінформ.

“Сьогодні, 1 лютого, фахівці районних управлінь ДСНС та Держпродспоживслужби, ветеринарної служби районної державної лікарні ветеринарної медицини, місцевої рятувальної служби, представники Шептицької РВА розпочали обстеження заплавів Західного Бугу між селами Волсвин, Бендюга та містом Шептицький. Ретельно опрацьовано 32 га, виявлено 38 трупів лебедів”, – йдеться у дописі.

У міськраді зазначили, що загиблу птицю запакували у мішки та відправили у Львівську регіональну лабораторію для експертизи.

Також у мерії звернулися до мешканців із проханням повідомляти в районну державну лікарню ветеринарної медицини про підозри на хворобу, або ж про мертву птицю. Варто телефонувати за номерами: (03249) 39590, (097) 9221394.

Наразі з буферної зони забороняється вивозити в інші господарства птицю, яйця чи інші продукти птахівництва. Вилов риби теж заборонений.