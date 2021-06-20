В Одесі чотирирічна дівчинка випала з балкону дев’ятого поверху багатоповерхівки і вижила

Події сталися у різних населених пунктах Одеського району. Дворічний хлопчик та чотирирічна дівчинка випали з вікон своїх квартир, зараз малюки знаходяться в лікарні в важкому стані.

Попередньо встановлено, що хлопчик випав з вікна другого поверху, коли мати поралася на кухні. Граючись в кімнаті, він заліз на підвіконня і сперся на москітну сітку.

Дівчинка випала з балкону дев’ятого поверху багатоповерхівки. За попередніми даними, вона гралася на балконі, поки батьки займалися ремонтом в іншій кімнаті. На щастя, дитина вижила, зачепившись за дерева, які росли під вікном.

Співробітники Одеського районного управління поліції №2 з’ясовують повні обставини подій та вирішують питання про їхні кваліфікації.

Шановні батьки! Займаючись домашніми справами, не залишайте малолітніх дітей без нагляду. Пильнуйте, щоб малюки не гралися біля відкритих вікон і пам’ятайте, що москітні сітки не здатні витримати вагу дитини. Тільки ваша увага може запобігти трагедії.

Одеське районне управління поліції №2