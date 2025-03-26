У Києві частково обмежать рух Південним мостом

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Починаючи з 28 березня у Києві частково обмежать рух транспорту Південним мостом. Це пов’язано із ремонтом естакади.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на КК “Київавтодор”.

З 28 березня до 1 серпня у Києві частково обмежать рух транспорту з лівого на правий берег Південним мостом. У цей період планується провести ремонт правобережної естакади.

За інформацією КП “Київавтошляхміст”, роботи охоплять 650 метрів проїжджої частини у напрямку вул. Саперно-Слобідської, Столичного й Наддніпрянського шосе. Планується оновити залізобетонну плиту, гідроізоляційний шар та асфальтобетонне покриття.

Ремонт виконуватимуть у два етапи:
  • на першому – обмежать рух крайньою лівою та частково середньою смугами,
  • на другому – роботи продовжаться на крайній правій та частково середній смузі.

У “Київавтодорі” нагадують, що Південний міст із 2021 року перебуває в обмежено працездатному стані та потребує реконструкції. Однак для забезпечення безпеки руху регулярно проводяться необхідні ремонти.

Міська влада перепрошує за тимчасові незручності та рекомендує водіям заздалегідь планувати маршрути, враховуючи обмеження.

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