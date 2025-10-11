У Радехові внаслідок ДТП загинув 17-річний мотоцикліст і травмований 16-річний пасажир

Дорожньо-транспортна пригода сталася 11 жовтня, близько опівночі, на вулиці Витківській у місті Радехів Шептицького району.

Як попередньо встановили правоохоронці, кермувальник мотоцикла ADVANCE 300, 17-річний житель Шептицького району, не впорався з керуванням та в’їхав у огорожу.

Від отриманих внаслідок ДТП травм він загинув на місці події, а пасажир мотоцикла, 16-річний мешканець Радехова, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів, учинених дітьми, слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Поліція Львівської області