Проігнорував знак «Стоп міни!»: у прикордонній зоні Житомирщини підірвалося авто, водій загинув (фото)

10 липня до відділення поліцій №2 (Олевськ) Коростенського райуправління надійшло повідомлення про вибух у лісовому масиві. Правоохоронці встановили, що місцеві жителі заїхали на заміновану територію, нехтуючи попереджувальними знаками та обмежувальними стрічками.

Наразі відомо, що родина поїхала до лісового масиву поблизу с. Рудні-Хочинської, Олевської громади, збирати чорниці. Перед знаком «В’їзд заборонено» та «Стоп міни!» чоловік висадив свою сім’ю, а сам, піднявши шлагбаум, поїхав далі.

На ґрунтовій дорозі, вже на забороненій території, автівка натрапила на міну. Після цього стався вибух, 23-річний водій загинув на місці.

Слідчими відділення поліцій №2 (Олевськ) Коростенського райуправління розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Шановні громадяни! Поліцейські закликають жителів області дотримуватися правил безпеки. Пам’ятайте, що нині в країні діє заборона на відвідування прикордонної зони.

Зокрема на Житомирщині дозволено відвідувати ліси, окрім територій, які знаходяться за 20 км від кордону з білоруссю та місцевостей, які були окуповані. Заборонено відвідування заповідників області. Закриті водойми, що знаходяться поруч об’єктів критичної інфраструктури.

Будьте розсудливі та обережні! Навчайте правил безпеки дітей.

Відділ комунікації ГУНП в Житомирській області