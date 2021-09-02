У Рівненській області внаслідок ДТП загинула 29-річна поліцейська

Водій автомобіля «Opel Combo» 39-річний дубенчанин — заступник начальника Дубенського відділу поліції, допустив зіткнення із вантажним автомобілем «Volvo», який рухався попереду у попутному напрямку.

Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненсьокї області.

Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля «Opel», 29-річна дільнична Дубенського відділу поліції, від отриманих травм загинула на місці події. Водія «Opel» із тяжкими травмами госпіталізували до реанімації місцевої лікарні.

Керманич вантажівки — 47-річний житель Закарпатської області внаслідок ДТП не постраждав.

На місці події працювали керівництво поліції області та Дубенського районного відділу поліції, слідчо-оперативні групи РВП та ГУНП, працівники управління внутрішньої безпеки НПУ, слідчі ДБР, рятувальники та патрульні.

Усі обставини смертельної автопригоди встановлюють слідчі територіального управління ДБР в Рівненській області. // Діло