У Рівненському районі внаслідок ДТП загинуло четверо осіб (фото)

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Рух на цій ділянці ускладнений. На місці події працюють слідчо-оперативні групи місцевого відділення поліції, Головного управління та рятувальники.

Автопригода сталася вчора, 28 листопада, близько 14:30 поблизу села Мирне колишнього Костопільського району.

У Рівненському районі внаслідок ДТП загинуло четверо осіб

За попередньою інформацією, унаслідок зіткнення легкового автомобіля та вантажівки загинуло четверо осіб: двоє жінок та двоє чоловіків.

У Рівненському районі внаслідок ДТП загинуло четверо осіб

Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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