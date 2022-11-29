У Рівненському районі внаслідок ДТП загинуло четверо осіб (фото)

Рух на цій ділянці ускладнений. На місці події працюють слідчо-оперативні групи місцевого відділення поліції, Головного управління та рятувальники.

Автопригода сталася вчора, 28 листопада, близько 14:30 поблизу села Мирне колишнього Костопільського району.

За попередньою інформацією, унаслідок зіткнення легкового автомобіля та вантажівки загинуло четверо осіб: двоє жінок та двоє чоловіків.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

Відділ комунікації поліції Рівненської області