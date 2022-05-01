У Рівному на продажі військової амуніції оперативники викрили волонтера

36-річний житель Рівненського району працює у приватного підприємця, а на час війни волонтерить. Однак, попри благородну справу, вирішив підзаробити.

Спецоперацію з викриття зловмисника провели працівники управління карного розшуку спільно з поліцейськими оперативного підрозділу ГУНП в Рівненській області у рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 201-2 КК України (контрабанда товарів).

На сайті безкоштовних оголошень 36-річний чоловік розмістив інформацію про продаж амуніції. Під час передачі двох фірмових касок за 19 тисяч гривень кожна, вчора, 29 квітня, й вдалося затримати «продавця».

Крім того, за місцем його проживання поліцейські виявили та вилучили й інше військове спорядження, яку буде передано захисникам.

У рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють походження амуніції, а також перевірятимуть на причетність зловмисника до вчинення інших аналогічних злочинів.

Санкція статті передбачає від семи до 11 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області