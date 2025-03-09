У роботі Visa та Mastercard фіксують збій 9 березня. Проблеми виникли не тільки в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення в соцмережах.

Зокрема, у “ПриватБанку” повідомили про складнощі під час проведення деяких операцій. “Наразі можуть спостерігатися складнощі під час проведення деяких операцій. Фахівці вже займаються усуненням труднощів, перепрошуємо за тимчасові незручності! – зазначають у фінустанові. Так, користувачі скаржаться на проблеми з оплатою. Також не проходить оплата через Apple Pay та Google Pay.

“У багатьох користувачів не проходять картки в торгових центрах і магазинах. Також не проходить оплата через Apple Pay і Google Pay. Враховуйте це сьогодні і беріть із собою готівку”, – пишуть у грузинському сегменті соцмереж.

Також є повідомлення, що збій стався на рівні VISA і Mastercard не тільки в Україні та Грузії, а й в інших країнах.