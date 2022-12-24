У російському Кемерово 20 осіб загинули під час пожежі у будинку для літніх людей (відео)

У російському місті Кемерово горів будинок для літніх людей.

Як повідомляють росЗМІ, внаслідок пожежі загинули 20 осіб, пише УНН.

Як зазначається, пожежа спалахнула вночі.

У МНС РФ заявили, що на момент прибуття перших підрозділів рятувальників спостерігалося відкрите горіння з вікон і на покрівлі будівлі.

Площа пожежі становила 180 м2. На місці події працювали 80 осіб та 28 одиниць техніки.

За попередніми даними, причиною загоряння стала несправність опалювального котла.