У російському Ярославлі почалася пожежа на території моторного заводу
На території Ярославського моторного заводу в Росії виникла пожежа у четвер, 23 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МНС Ярославля.
У триповерховому адміністративному будинку спостерігався густий чорний дим. Наразі проводиться розвідка та пошук вогнища займання.
За попередньою інформацією, постраждалих немає, з будівлі евакуювали 7 людей.
Зазначимо, що Ярославський завод є одним із найбільших російських підприємств з виробництва дизельних двигунів, зчеплень, коробок передач.
Telegram-канал Ateo Breaking повідомляє, що цей завод виготовляв двигуни для ядерних ракетних комплексів «Тополь М».