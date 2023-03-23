У російському Ярославлі почалася пожежа на території моторного заводу

Published

На території Ярославського моторного заводу в Росії виникла пожежа у четвер, 23 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МНС Ярославля.

У російському Ярославлі почалася пожежа на території моторного заводу

Фото: у російському Ярославлі почалася пожежа на території моторного заводу (росЗМІ)

У триповерховому адміністративному будинку спостерігався густий чорний дим. Наразі проводиться розвідка та пошук вогнища займання.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, з будівлі евакуювали 7 людей.

Зазначимо, що Ярославський завод є одним із найбільших російських підприємств з виробництва дизельних двигунів, зчеплень, коробок передач.

Telegram-канал Ateo Breaking повідомляє, що цей завод виготовляв двигуни для ядерних ракетних комплексів «Тополь М».

Like

Tags:

You may also like...