У російських засновників видобувного товариства відібрано землю з гранітним родовищем вартістю ₴115,7 млн.

За позовом Коростишівської окружної прокуратури з приватним товариством розірвано договір оренди земельної ділянки площею 5 га, на якій розташоване родовище граніту, що в Новоборівській об’єднаній територіальній громаді на Житомирщині.

Наразі рішенням Господарського суду Житомирської області орендаря зобов’язано повернути землю з родовищем державі. Також з товариства стягнуто майже 170 тис. грн боргу за користування землею з надрами.

Свого часу, у 2011 році, Володарсько-Волинська райдержадміністрація уклала з товариством договір щодо оренди 5 га землі, що поблизу с. Кам’яний Брід, для видобування лабрадориту з родовища «Оптима».

Прокурори встановили, що засновниками товариства з видобування граніту є громадяни рф, які тепер перебувають за межами України.

Крім цього, відповідач, користуючись землею вартістю 115,7 млн грн, припинив сплачувати кошти за її оренду. Унаслідок цього до бюджету, у тому числі і місцевої громади, не надійшло майже 170 тис. грн.

Окружна прокуратура, в інтересах держави та територіальної громади, звернулася з позовом до суду, який визнав вимоги прокуратури обґрунтованими.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури