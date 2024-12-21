У Росії епідемія вибухів піротехніки в публічних місцях

У кількох містах Росії в суботу сталися вибухи піротехніки в місцях скупчення людей, є затримані.

Про це повідомляють російська служба Радіо Свобода, ТАСС, телеграм-канали.

Через вибухи піротехніки евакуювали торговий центр “Форт” на північному сході Москви, вибух стався в розташованому там багатофункціональному центрі надання державних послуг. Госпіталізовано одну людину: жінка спіткнулася і впала під час евакуації, передає Mash.

Крім того, евакуйовано МФЦ і торговий центр у Корольові, відділення пошти в підмосковних Хімках. У Корольові в ТЦ “Геліос” унаслідок вибуху було вибито кілька шибок і загорілася стеля.

Затримано трьох підозрюваних: у Москві, Корольові та в Хімках. У першому випадку пенсіонерка, як стверджується, підірвала петарду за вказівкою людей, які виманили у неї 120 тисяч рублів. У другому 64-річний підозрюваний, як стверджується, спробував підірвати піротехніку ще й у відділенні поліції. У Хімках підозрюваній 70 років.

У суботу в Санкт-Петербурзі дві пенсіонерки, як стверджується, за вказівкою телефонних шахраїв спробували підпалити автомобіль поліції. Їх затримано. Порушено кримінальну справу про теракт, передає ТАСС.

Крім того, вибух стався всередині відділення Сбєрбанка в Санкт-Петербурзі: там, за попередніми даними, міг вибухнути саморобний вибуховий пристрій всередині банкомату. Про постраждалих не повідомляють. “Mash на Мойке” пише, що перед вибухом у банкомат було залито горючу рідину. Видання опублікувало відео з камери спостереження, підозрювана – літня жінка.

Аналогічний випадок напередодні ввечері стався в Красноярську, повідомляє “Сибирь.Реалии”. Там влада заявила, що підозрювана в підпалі банкомату стала жертвою телефонних шахраїв.

Як пише телеграм-канал Baza, щонайменше 13 різних підпалів – машин, феєрверків, будівель – сталися за останні дві доби в Росії. // УП