В Ізюмі на Харківщині чоловік підірвався на вибухівці

В Ізюмі у Харківській області на вибухівці підірвався 72-річний чоловік, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Про це пише УНН.

“Сьогодні в місті Ізюм на невідомому вибуховому пристрої підірвався 72-річний чоловік. Із пораненнями його доставили до лікувального закладу. Медики надають постраждалому допомогу”, – ідеться у повідомленні Синєгубова у Telegram.

Голова ОВА вкотре закликав жителів Харківщини бути обережними. У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не торкатися його. Відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за номерами 101 або 102.