У Росії підірвали машину з пропагандистом-українофобом Прилєпіним

У російській Нижегородській області підірвали автомобіль Audi, у якому їхав українофоб, письменник і член партії “Справедлива Росія” Захар Прилєпін.

За інформацією ЗМІ, Прилєпін важко поранений, водій загинув.

Тим часом його пресслужба уточнює, що “з ним усе гаразд”.

За даними видання, Прилєпін повертався до Москви з окупованого Донбасу.

6 травня він перетнув російський кордон. Відомо, що дорогою він зупинявся поїсти в Нижегородській області. Відразу після того, як він продовжив рух, стався вибух.

Вибух був “досить сильний”, на місці вибуху утворилася воронка.

Унаслідок вибуху Прилєпін дістав “поранення ніг”.

Прилєпін – відомий російський письменник, пропагандист, підтримував сепаратистів із 2014 року й активно виступає за війну.

У січні повідомлялося, нібито Прилєпін “підписав контракт із Росгвардією” і “поїхав воювати в Україну”. // УП

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Как сообщает Telegram-канал Baza, Захар Прилепин до сих пор находится на месте взрыва. Врачи ждут вертолет для его транспортировки.

Взрыв был такой силы, что машину подбросило вверх и перевернуло. При этом часть деталей автомобиля разбросало в разные стороны. На месте взрыва образовалась большая воронка.