У Росії підірвали машину з пропагандистом-українофобом Прилєпіним

У російській Нижегородській області підірвали автомобіль Audi, у якому їхав українофоб, письменник і член партії “Справедлива Росія” Захар Прилєпін.

За інформацією ЗМІ, Прилєпін важко поранений, водій загинув.

У Росії підірвали машину з українофобом Прилєпіним

фото риа новости

Тим часом його пресслужба уточнює, що “з ним усе гаразд”.

За даними видання, Прилєпін повертався до Москви з окупованого Донбасу.

6 травня він перетнув російський кордон. Відомо, що дорогою він зупинявся поїсти в Нижегородській області. Відразу після того, як він продовжив рух, стався вибух.

Вибух був “досить сильний”, на місці вибуху утворилася воронка.

Унаслідок вибуху Прилєпін дістав “поранення ніг”.

Прилєпін – відомий російський письменник, пропагандист, підтримував сепаратистів із 2014 року й активно виступає за війну.

У січні повідомлялося, нібито Прилєпін “підписав контракт із Росгвардією” і “поїхав воювати в Україну”. // УП

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Как сообщает Telegram-канал Baza, Захар Прилепин до сих пор находится на месте взрыва. Врачи ждут вертолет для его транспортировки.

Взрыв был такой силы, что машину подбросило вверх и перевернуло. При этом часть деталей автомобиля разбросало в разные стороны. На месте взрыва образовалась большая воронка.

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