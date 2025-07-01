У Росії розбився винищувач-бомбардувальник Су-34

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У Нижегородській області РФ розбився літак Су-34 під час виконання планового навчально-тренувального польоту, обидва члени екіпажу живі.

Про це повідомили в міноборони Росії, інформує «Главком».

Пошуково-рятувальна команда вилетіла до місця аварії для евакуації екіпажу на аеродром базування. «За інформацією з місця, обидва члени екіпажу живі. Політ виконувався без боєкомплекту. Літак упав у безлюдному районі. На землі руйнувань немає», – йдеться у заяві.

Су-34 – радянський/російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник. Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей противника. Може розвивати швидкість до 1,9 тис. км/год на висоті до 14,6 км.

 

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