У Росії розбився винищувач-бомбардувальник Су-34

У Нижегородській області РФ розбився літак Су-34 під час виконання планового навчально-тренувального польоту, обидва члени екіпажу живі.

Про це повідомили в міноборони Росії, інформує «Главком».

«Сьогодні близько 13:00 (за московським часом) у Нижегородській області під час виконання планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії літак Су-34. Під час заходу на посадку сталася відмова системи випуску однієї зі стійок шасі. Екіпаж провів кілька спроб з усунення несправності в польоті, однак ситуація не змінилася. За командою керівника польотів екіпаж вивів літак у безпечну зону і катапультувався», – повідомили у відомстві.

Пошуково-рятувальна команда вилетіла до місця аварії для евакуації екіпажу на аеродром базування. «За інформацією з місця, обидва члени екіпажу живі. Політ виконувався без боєкомплекту. Літак упав у безлюдному районі. На землі руйнувань немає», – йдеться у заяві.

На місце аварії вилетіла комісія ВКС Росії.