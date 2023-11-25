У Самборі двоє людей загинули від отруєння чадним газом

У Самборі двоє чоловіків загинули від отруєння чадним газом. Їхні тіла виявили у приватному будинку 24 листопада.

Про це повідомили у ДСНС України.

«На Львівщині в м. Самбір у приватному житловому будинку жертвами чадного газу стали дві людини», – повідомили у ДСНС України.

За даними ZAXID.NET, у Нацполіції Львівщини підтвердили інформацію про загибель двох людей.

«24 листопада у будинку виявлено тіла двох чоловіків без ознак насильницької смерті. Це є чоловіки 1960 і 1962 років народження», – зазначили в обласній поліції.

За попередніми висновками слідчих, мешканці Самбора загинули від отруєння чадним газом. Відкрито кримінальне провадження за ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Пам’ятайте: чадний газ – тихий убивця! Симптоми отруєння легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом. Як їх вчасно розпізнати і що робити, аби вберегтися, читайте тут. // Львівський портал