У Самборі водій на «Пежо» збив жінку та двох її малолітніх дітей

Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 листопада, близько 15.30, на вулиці Шевченка у Самборі.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Пежо 607», 63-річний житель Самбора, здійснив наїзд на трьох місцевих мешканців – 35-річну жінку та двох її малолітніх дітей – семирічну дівчинку та чотирирічного хлопчика.

Внаслідок ДТП жінка й діти отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області