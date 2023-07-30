У Сарнах п’яний водій «Audi A6» спричинив ДТП: результат алкотестера — максимальний

Автопригода сталася учора, 29 липня, близько 23:40 на вулиці Варшавській. Поліцейські встановили, що 37-річний житель Сарненського району, водій автомобіля «Audi A6», не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції, не впорався з керуванням та допустив зіткнення із попутним легковиком «Volkswagen Рassat» під керуванням 19-річного жителя Сарн. Від удару останній транспортний засіб відкинуло в кювет.

Унаслідок ДТП 34-річного пасажира «Audi» доставили у медзаклад, де попередньо діагностували тупу травму живота.

Водій цього ж авто за результатами огляду в медзакладі перебував у стані алкогольного сп’яніння: результат алкотестера максимальний — понад 5 проміле.

Обидва транспортні засоби отримали механічні ушкодження.

Вирішується питання про правову кваліфікацію події та притягнення 37-річного порушника до відповідальності.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області