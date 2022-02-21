На Херсонщине из-за долгов застрелился фермер

В прошлом году 51-летний фермер из Каланчак высадил на своих землях помидоры, ради этого залез в серьезные долги: одолжил на горючее, семена, оплату труда сезонных рабочих.

Помидоры уродились, но закупочная цена на них оказалась слишком низкой, чтобы окупить расходы. Долги и проценты по ним легли на семью тяжелым бременем, и это давление ее глава не выдержал: застрелился в доме из охотничьего ружья.

Услышав выстрел, жена прибежала и нашла тело мужа, но было уже поздно. Он оставил предсмертную записку, в которой объяснил, что побудило уйти из жизни.

В полиции подтвердили, что причиной гибели фермера был суицид. Охотничье ружье «ИЖ», из которого он выстрелил себе в голову, зарегистрировано – им мужчина пользовался на законных основаниях. // Херсон Week