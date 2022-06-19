У селі біля Луцька на гранаті підірвався військовий
Сьогодні, 19 червня, у селі Зміїнець Луцького району на гранаті підірвався військовослужбовець.
Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції у Волинській області Ольга Бузулук, передає УНН.
За попередньою інформацією, граната, яку при собі мав чоловік, випала і здетонувала. У результаті цього військовий загинув.
Як зазначається, чоловік — 1984 року народження, з Кіровоградської області, перебував на лікуванні в одному з медичних закладів Волинської області.
На місці, де стався нещасний випадок, працювали поліцейські та медики.
Як повідомили Суспільному в оперативній диспетчерській Волинського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медичної допомоги чоловіку не надавали.
“Не надавалася допомога. Були травми, несумісні з життям”, — зазначили у “швидкій”.
Всі деталі події наразі встановлюють відповідні органи.