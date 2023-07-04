Поліція Дніпра встановлює місце перебування 17-річного хлопця (фото)

30 червня близько 18.00 Владислав Мартинов вийшов з місця мешкання в Індустріальному районі міста та до теперішнього часу його місце перебування не відоме.

Прикмети: зріст 175-180 см, повної статури, зелені очі.

Був одягнений: темно-сині шорти, темно-синя футболка з малюнком на грудях.

Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування Владислава Мартинова, 2006 року народження, прохання повідомити до поліції за телефонами: 102 або (096) 98 561 20

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП