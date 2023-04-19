Виробник спецформи для ЗСУ з Сумської області заявив про блокування роботи з боку податківців

Компанія “Шервул”, яка від початку повномасштабного вторгнення частково перепрофілювало виробництво й відшиває зараз спецформу для ЗСУ та Нацгвардії, заявила про блокування роботи з боку податкової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

Зокрема, виробник заявив про адміністративний тиск через блокування податкових накладних та віднесення підприємства до категорії ризикових. Ця ситуація загрожує зривом військових контрактів з Міноборони та Нацгвардією, скороченням чисельності працівників чи взагалі банкрутством. “Регіональною комісією головного управління державної податкової служби у Сумській області було прийнято рішення по нашому підприємству щодо включення у категорію ризикових. Відповідно, кожна наша податкова накладна на даний час блокується, що не дає можливості нам поставити на прихід сировину й виготовляти продукцію на замовлення Міноборони та іншим військовим частинам, які замовляли військову форму у нашого підприємства”, – заявив адвокат компанії Євген Страшок. Він також додав, що санкції Міноборони за недотримання строків постачання кінцевого продукту досить вагомі й це може стати в майбутньому причиною банкрутства підприємства й втратою робочих місць понад 200 працівників.

“Торік було сплачено понад 20 млн гривень лише податку на прибуток. До того ж наша компанія надає допомогу не лише військовим. Ми співпрацюємо з великими мережами українських супермакетів. Ця ситуація взагалі б’є по всій господарській діяльності та повністю шкодить нашій діловій репутації. Ми звернулися до Державної податкової служби України, а також залучили до діалогу обласну військову адміністрацію, яка буде допомагати у комунікації з податківцями. Бо ми не можемо отримати жодних пояснень по конкретних операціях”, – додав Страшок.

17 квітня відбулася робоча нарада за участі представників головного управління ДПС у Сумській області, заступника керівника Сумської обласної військової адміністрації, представників правоохоронних органів.

“Ми надали всі документи та пояснення щодо незаконних дій податківців. Вважаємо, що це продовження історії щодо тиску на підприємство. На даний час у нас на виконанні понад вісім договорів з Міноборони, більш трьох з Нацгвардією на суму понад 120 млн грн… Чекаємо на пояснення податківців у п’ятницю (21 квітня, – ред.)”, – резюмував адвокат.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що сумська компанія “Шервул” заявляла про тиск з боку силовиків. Зокрема, на виробника відкрили провадження начебто через несплату податків.

Підставою стали 100 млн гривень, які підприємство отримало на свої корпоративні рахунки з держбюджет у якості податкового відшкодування.