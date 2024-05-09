Windows у наступному оновленні підключить усім користувачам BitLocker

У наступному оновленні Windows всім користувачам буде підключено BitLocker. Це функція безпеки, яка усуває загрози крадіжки або розкриття даних із втрачених, вкрадених або неправильно списаних пристроїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tom’s Hardware.

BitLocker – це вбудована в операційну систему Windows технологія шифрування від Microsoft. Вона надається користувачеві автоматично як частина інсталяції ОС. BitLocker дозволяє захистити вміст цілих логічних томів, шифруючи його за допомогою криптографічних алгоритмів.