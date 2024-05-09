Windows у наступному оновленні підключить усім користувачам BitLocker
У наступному оновленні Windows всім користувачам буде підключено BitLocker. Це функція безпеки, яка усуває загрози крадіжки або розкриття даних із втрачених, вкрадених або неправильно списаних пристроїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tom’s Hardware.
Це значить, що зашифровану інформацію не можна розшифрувати, а, отже, і отримати до неї доступ, якщо користувач не надасть належні облікові дані, що розблоковують сховище.
BitLocker надійно захищає пристрій від крадіжки або доступу неавторизованих третіх осіб. Після введення відповідних облікових даних, інформацію можна буде переглядати як зазвичай.
Однак у такої функції є і недоліки – вона уповільнює роботу SSD приблизно на 45%. До цього моменту BitLocker включався тільки в Pro-версії операційної системи, але в Windows 11 24H2 він буде за промовчанням активний навіть у Home-версії.