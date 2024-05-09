Пентагон та SpaceX придумали, як припинити використання Starlink росіянами

Цього тижня росіяни вже почали скаржитися на проблеми із підключенням до супутникового інтернету

Представники США та компанії SpaceX навчилися боротися з несанкціонованим використанням терміналів Starlink окупантами. Про це заявив помічник міністра оборони США з космічної політики Джон Пламб, повідомляє Bloomberg.

«США беруть активну участь у роботі з урядом України та SpaceX над протидією незаконному використанню Росією терміналів Starlink», – підкреслив чиновник.

За словами Пламба, США успішно протидіють використанню Росією терміналів. Він також висловив переконання, що країна-агресорка продовжить шукати способи використання Starlink та інших комерційних систем зв’язку.

«Хоча це, як і раніше, буде проблемою, я думаю, що ми осмислили її і знайшли хороші рішення як зі Starlink, так і з Україною», – повідомив помічник міністра. Він не уточнив, яка тактика, методи або процедури використовуються, щоб перешкодити використанню Росією терміналів зв’язку.

Видання пише, що термінали Starlink можна купити в Росії – продавці зазначають, що вони працюють через передплату, оформлену на ім’я жителів європейських країн, де технологія ліцензована. Зазначається, що зв’язок працює в прикордонних районах з Україною і на захоплених територіях, але не в центральній частині Росії.

Bloomberg також повідомляє, що цього тижня багато російських користувачів скаржилися на безпрецедентні проблеми з підключенням. «У Telegram один із продавців рекомендував перейти на дорожчий глобальний тарифний план», – пише видання.

Сенаторка-демократка Елізабет Воррен цього тижня закликала Пентагон обмежити використання Starlink у Росії. Вона наголосила, що це становить серйозну загрозу національній безпеці США та їхніх союзників.

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що росіяни найближчим часом будуть «максимально обмежені» у використанні у прифронтових зонах терміналів супутникового зв’язку Starlink. Він зауважив, що застосування старлінків ворогом не є масовим, адже обладнання РФ купує через треті країни. // Главком