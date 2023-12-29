Британія передає Україні сотні ракет для систем протиповітряної оборони

До цього спонукали жорстокі обстріли нашої країни вранці 29 грудня.

Велика Британія відправляє до України сотні ракет для систем ППО, повідомив міністр оборони країни Грант Шеппс.

«Велика Британія терміново посилює протиповітряну оборону України після смертоносних авіаударів путіна. Ми відправляємо сотні зенітних ракет британського виробництва, для поповнення британських систем протиповітряної оборони, здатних з неймовірною точністю збивати російські безпілотники і ракети. Слава Україні!», — написав міністр у Х (раніше Twitter).

Він також додав, що Путін перевіряє обороноздатність України та рішучість Заходу, тож настав час для світу об’єднатися й подвоїти зусилля, щоб Україна отримала те, що їй потрібно для перемоги.

У жовтні уряд Сполученого Королівства оголосив про передачу Україні стаціонарних зенітних установок Terrahawk Paladin для забезпечення захисту від російських дронів. // Дзеркало тижня