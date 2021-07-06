У селі біля Луцька від ураження струмом загинув 8-річний хлопчик
Трагедія сталася ввечері 5 липня у селі Великий Омеляник Луцького району.
Як стало відомо Інформаційному агентству Волинські Новини з власних джерел, від ураження електричним струмом помер 8-річний хлопчик.
Смерть дитини підтвердили у швидкій. Також повідомили, що виклик медикам надійшов о 21.08.
На місце події виїжджала бригада екстреної медичної допомоги. Медики проводили реанімаційні заходи, але вони, на жаль, були безуспішні. Дитина померла.
Поліцейські встановили, що 8-річний хлопчик, зайшовши у господарське приміщення, зачепився за електроточильний станок, в якому була розібрана пускова кнопка. В результаті він отримав ураження електричним струмом.
За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою «нещасний випадок» Кримінального кодексу України.Tweet