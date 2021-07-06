У селі біля Луцька від ураження струмом загинув 8-річний хлопчик

Трагедія сталася ввечері 5 липня у селі Великий Омеляник Луцького району.

Як стало відомо Інформаційному агентству Волинські Новини з власних джерел, від ураження електричним струмом помер 8-річний хлопчик.

Смерть дитини підтвердили у швидкій. Також повідомили, що виклик медикам надійшов о 21.08.

На місце події виїжджала бригада екстреної медичної допомоги. Медики проводили реанімаційні заходи, але вони, на жаль, були безуспішні. Дитина померла.

Поліцейські встановили, що 8-річний хлопчик, зайшовши у господарське приміщення, зачепився за електроточильний станок, в якому була розібрана пускова кнопка. В результаті він отримав ураження електричним струмом.

За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою «нещасний випадок» Кримінального кодексу України.