У Середземному морі вибухнув танкер зі складу російського тіньового флоту

27 червня 2025 року на танкері “Vilamoura”, який належить до тіньового флоту рф, відбувся вибух у моторному відділенні.

Подія трапилась під час переходу судна із лівійського порту Ез-Зувайтіна за 150 кілометрів на північний схід від територіальних вод Лівії.

Танкер перебував під прапором Маршалових островів та був завантажений щонайменше 1 мільйоном барелів сирої нафти.

“Vilamoura” неодноразово використовували для перевезення нафтопродуктів із портів держави-агресора росії. Наприклад, у квітні 2025 року танкер перебував у терміналі порту усть-луґа, у травні його фіксували в районі новоросійска.

Станом на 1 липня 2025 року пожежний буксир під прапором Мальти “Boka Summit” тягне пошкоджений вибухом танкер тіньового флоту рф до Лаконської затоки у Греції, щоб оцінити становище судна.

Власник танкера “Vilamoura” ― транспортна компанія “TMS Tanker ltd.”, зареєстрована у м. Марусі, Греція.

Головне управління розвідки МО України