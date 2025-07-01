У Середземному морі вибухнув танкер зі складу російського тіньового флоту
27 червня 2025 року на танкері “Vilamoura”, який належить до тіньового флоту рф, відбувся вибух у моторному відділенні.
Подія трапилась під час переходу судна із лівійського порту Ез-Зувайтіна за 150 кілометрів на північний схід від територіальних вод Лівії.
Танкер перебував під прапором Маршалових островів та був завантажений щонайменше 1 мільйоном барелів сирої нафти.
“Vilamoura” неодноразово використовували для перевезення нафтопродуктів із портів держави-агресора росії. Наприклад, у квітні 2025 року танкер перебував у терміналі порту усть-луґа, у травні його фіксували в районі новоросійска.
Станом на 1 липня 2025 року пожежний буксир під прапором Мальти “Boka Summit” тягне пошкоджений вибухом танкер тіньового флоту рф до Лаконської затоки у Греції, щоб оцінити становище судна.
Власник танкера “Vilamoura” ― транспортна компанія “TMS Tanker ltd.”, зареєстрована у м. Марусі, Греція.
Головне управління розвідки МО УкраїниTweet