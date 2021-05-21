У школі на Одещині 13-річному учню відірвало палець вибухом петарди

Обставини події встановлюють поліцейські.

У школі міста Подольськ Одеської області 13-річний підліток отримав травму внаслідок розриву петарди.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

«Попередньо встановлено, що під час уроку в руках у хлопця розірвалася петарда, внаслідок чого сталася травматична ампутація пальця. Постраждалий «швидкою» був доставлений в лікарню», — йдеться у повідомленні.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Вирішується питання про її правову кваліфікацію. // LB.ua