У Смілі в каналізаційному колекторі знайшли труп жінки

У Смілі на вулиці Богдана Хмельницького діти знайшли труп жінки в каналізаційному колекторі.

На вигляд їй приблизно 30 років.

У коментарі виданню «Про все» речниця поліції Черкащини Зоя Вовк розповіла, що загибла виявилась місцевою мешканкою. За попередніми даними, слідів насильницької смерті на тілі не знайдено. Ймовірно, покійна не помітила відкритий люк.

Як стало відомо, жінка була в розшуку. Вона зникла 25 січня. Мала психічні розлади й перебувала на обліку у лікувальному спецзакладі.

Відкрито кримінальне провадження. Точну причину смерті з’ясовують експерти.