Поліцейські встановили особи всіх 38-ми учасників смертельної автокатастрофи на Рівненщині
Наразі тривають пошуки родичів чотирьох загиблих із Київської області. Якщо хтось володіє інформацією про пошук знайомими чи рідними осіб із зазначеного регіону, повідомте до поліції за номером телефону: 067-675-42-92.
Правоохоронці встановили місця проживання усіх постраждалих, серед яких 12 чоловіків (6 загинули) та 26 жінок (20 загинули). Серед жертв автокатастрофи — двоє 17-річних підлітків. Усього в автобусі перебувало кілька сімей.
Київська область: загиблих — 14, травмованих — 1;
Житомирська область: загиблих — 3, травмованих — 5 (45-річний водій бензовозу);
Чернігівська область: загиблих — 1, травмованих — 3;
Харківська область: загиблих — 4;
Хмельницька область: загиблих — 1 (52-річний водій пасажирського автобуса), травмованих — 1;
Донецька область: загиблих — 1;
АР Крим: загиблих — 1;
Закарпатська область: загиблих — 1 (44-річний водій мікроавтобуса)
Рівненська область: травмованих — 1;
Одеська область: травмованих — 1.
Слідчі дії тривають.
Відділ комунікації поліції Рівненської областіTweet