У Софіївській Борщагівці від отруєння чадним газом загинули три людини

У пятницю, 11 листопада, до поліції звернувся представник одного із вищих навчальних закладів та повідомив, що двоє курсантів не з’явились на навчання — це 22-річні чоловік та дружина, які проживають у Софіївській Борщагівці.

Повідомляє Інформатор з посиланням на поліцію Київської області.

«Коли з дозволу рідних зламали двері, знайшли загиблих із характерними ознаками отруєння чадним газом. У цьому ж будинку на четвертому поверсі (по цьому ж стояку) виявили і тіло 17-річної дівчини, яка також загинула від отруєння. В обох квартирах було встановлено автономні газові котли для обігріву», – повідомив очільник поліції Київщини.

На місці події працювали керівництво Бучанського управління поліції Київщини, поліцейські Вишневого, криміналісти, газова служба. Тривають евакуаційні заходи.

«Закликаю усіх терміново перевірити справність роботи обігрівальних приладів, у тому числі газових котлів. Враховуйте той факт, що на час відсутності світла, системи вентиляції можуть дати збій. У разі якщо ви відчули запах газу, закрийте газові крани, провітріть приміщення, повідомте газову службу», – закликав Андрій Нєбитов.

Поліція Київщини попереджає громадян про обережне поводження з газовими приладами! Використовуйте їх за призначенням і обов’язково перевірте їх справність! Не використовуйте місця, де встановлено газові прилади для роботи і сну!