У США 28 людей застрягли на атракціоні вниз головою на висоті

У парку розваг в Орегоні (США) 28 людей застрягли на атракціоні на висоті приблизно 30 метрів вниз головою. Пожежники усіх врятували.

Про це пише Sky News.

Коли атракціон зупинився, працівники парку негайно викликали службу екстреної допомоги, яка прибула приблизно через 25 хвилин. Також парк закрили і всіх людей евакуювали.

Пожежно-рятувальна служба Портленда повідомила, що пожежники працювали з інженерами парку розваг Oaks, щоб вручну опустити атракціон, але бригади готувалися до проведення рятувальних робіт за допомогою мотузок, якщо це було б необхідно.

Фото: AP

Працівники технічного обслуговування змогли повернути атракціон у положення для звільнення людей через кілька хвилин, йдеться в заяві парку.

Парк розваг Oaks повідомив, що в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Цей атракціон працює з 2021 року і раніше на ньому не було жодних інцидентів. Він залишатиметься закритим до подальшого повідомлення.

У парку заявили, що співпрацюватимуть із виробником атракціонів та державними інспекторами, щоб визначити причину зупинки. // Букви