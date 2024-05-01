У США пропалестинські студенти захопили будівлю університету: десятки демонстрантів були затримані.
Пропалестинські студенти влаштували акцію протесту, виступаючи проти війни в Газі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Студенти-протестувальники захопили один з навчальних корпусів – Гамільтон-Хол. Мітингувальники розбили вікна будівлі, заблокували входи і виходи, скандували пропалестинські гасла.
На акцію протесту прибула поліція, через декілька годин поліцейські “зачистили” Гамільтон-хол від демонстрантів. Правоохоронці увійшли до будівлі через другий поверх, використавши машину, обладнану сходами.
NYPD bus full of protesters arrested tonight at Columbia University @fox5ny #nypd #protesters @DebraCheatham pic.twitter.com/KGo7nGewkr
— Linda Schmidt (@LSchmidtFox5) May 1, 2024
На території університету відбулося декілька сутичок з правоохоронцями, коли ті проводили арешти. Загалом поліція повідомила, що було затримано десятки учасників акції.
@CityCollegeNY protests / 9:30pm @fox5ny @livenowfox @FoxNews pic.twitter.com/xCVO9zWRMW
— Teresa Priolo (@Fox5Teresa) May 1, 2024
На протести відреагували місцева влада та президент Колумбійського університету Міноуш Шафік. Він попросив поліцію залишитися в університеті до 17 травня для “підтримання порядку”.
Студентські протести у США
Студентський протест у Нью-Йорку був не першим. У США напередодні проведення випускних церемонії у низці навчальних закладів пройшли мітинги, учасники яких виступають проти війни Ізраїлю в Газі.
Зокрема, подібні мітинги з облаштуванням наметових містечок відбулися у Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, Північно-Східному університеті у Бостоні, Вашингтонському університеті в Сент-Луїсі (штат Міссурі).
Варто зазначити, що протести мають дещо антисемітський характер, тому часто на них лунають прохамасівські гасла.