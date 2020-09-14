У столиці пропав неповнолітній хлопець (фото)

Шевченківським УП ГУНП у м. Києві розшукується неповнолітній Радзевич Микола Віталійович, 2005 р.н., який 13.09.2020 пішов з місця свого проживання та по теперішній час не повернувся.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 14-15 років, зріст близько 170-175 см., вага 71 кг, збитої статури, волосся середньої довжини темно-русого кольору, на лівій щоці має родиму пляму.

ОДЯГНЕНИЙ: кофту синього кольору, спортивні штани чорного кольору, кепку червоного кольору.

При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітнього, просимо телефонувати за номером «102».

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