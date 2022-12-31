Внаслідок вибуху і пожежі в казино загинули 27 людей

Внаслідок вибуху і пожежі в казино і готелі Grand Diamond City у місті Пойпет у Камбоджі загинули 27 людей.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Пошуково-рятувальні роботи у 17-поверховій будівлі тривали 39 годин. Було знайдено 26 тіл: сімнадцять із загиблих були з Таїланду, по одному з Непалу, Малайзії та Китаю, а шість тіл ще доведеться опізнати.

Ще щонайменше 57 людей отримали різні травми під час пожежі. Повідомляється, що одна людина померла в лікарні – вона стала 27 загиблим внаслідок інциденту.

Влада Таїланду, яка допомагала з гасінням пожежі і взяла на себе лікування частини постраждалих, заявила, що постраждалих значно більше – 112 осіб, проте понад 80 з них вже повернулися додому, отримавши необхідну медичну допомогу.

Зазначається, що у комплексі казино Grand Diamond City працювало 500 співробітників, а у день пожежі, 28 грудня, там було близько тисячі гостей.

Початкове розслідування показало, що пожежа могла бути викликана новорічними святковими прикрасами, які споживали занадто багато електроенергії, що призвело до перегріву та займання проводів, заявила місцева влада.

Місто Пойпет у західній Камбоджі є місцем жвавої прикордонної торгівлі та туризму навпроти міста Араньяпратет у багатшому Таїланді.

Казино є незаконними у Таїланді. Багато тайців відвідують сусідні країни, такі як Камбоджа — популярний туристичний напрямок зі зручним міжнародним сполученням — щоб зіграти в азартні ігри. У Пойпеті понад дюжину казино.

Казино Grand Diamond City розташоване всього за кілька хвилин ходьби від прикордонного пункту з Таїландом і користується популярністю у клієнтів з цієї країни, тому серед співробітників казино та його гостей було багато тайців.