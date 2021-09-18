В Україні другу добу фіксують понад 6 тис. нових випадків COVID-19
За минулу добу, 17 вересня, в Україні зафіксували 6234 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них 689 дітей та 89 медпрацівників.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу було госпіталізовано – 1 719 осіб. Водночас одужало – 1 763 особи, а летальних випадків зафіксовано 79.
За добу було протестовано 35 713 осіб методом ПЛР, 9 235 осіб – методом ІФА, 27 526 осіб – експрес-тестами.
За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 344 398 осіб; одужали – 2 230 306 осіб; летальних випадків – 54 829; проведено ПЛР-тестувань – 12 448 211.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), м. Київ (416) та Одеській (399) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 416 випадків;
- Вінницька область – 133 випадки;
- Волинська область – 209 випадків;
- Дніпропетровська область – 434 випадки;
- Донецька область – 272 випадки;
- Житомирська область – 215 випадків;
- Закарпатська область – 44 випадки;
- Запорізька область – 260 випадків;
- Івано-Франківська область – 206 випадків;
- Київська область – 207 випадків;
- Кіровоградська область – 40 випадків;
- Луганська область – 246 випадків;
- Львівська область – 585 випадків;
- Миколаївська область – 106 випадків;
- Одеська область – 399 випадків;
- Полтавська область – 176 випадків;
- Рівненська область – 179 випадків;
- Сумська область – 170 випадків;
- Тернопільська область – 219 випадків;
- Харківська область – 761 випадок;
- Херсонська область – 127 випадків;
- Хмельницька область – 160 випадків;
- Черкаська область – 211 випадків;
- Чернівецька область – 298 випадків;
- Чернігівська область – 161 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. // Букви
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