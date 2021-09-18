В Україні другу добу фіксують понад 6 тис. нових випадків COVID-19

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За минулу добу, 17 вересня, в Україні зафіксували 6234 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них 689 дітей та 89 медпрацівників.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 1 719 осіб. Водночас одужало – 1 763 особи, а летальних випадків зафіксовано 79.

За добу було протестовано 35 713 осіб методом ПЛР, 9 235 осіб – методом ІФА, 27 526 осіб – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 344 398 осіб; одужали – 2 230 306 осіб; летальних випадків – 54 829; проведено ПЛР-тестувань – 12 448 211.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), м. Київ (416) та Одеській (399) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 416 випадків;
  • Вінницька область – 133 випадки;
  • Волинська область – 209 випадків;
  • Дніпропетровська область – 434 випадки;
  • Донецька область – 272 випадки;
  • Житомирська область – 215 випадків;
  • Закарпатська область – 44 випадки;
  • Запорізька область – 260 випадків;
  • Івано-Франківська область – 206 випадків;
  • Київська область – 207 випадків;
  • Кіровоградська область – 40 випадків;
  • Луганська область – 246 випадків;
  • Львівська область – 585 випадків;
  • Миколаївська область – 106 випадків;
  • Одеська область – 399 випадків;
  • Полтавська область – 176 випадків;
  • Рівненська область – 179 випадків;
  • Сумська область – 170 випадків;
  • Тернопільська область – 219 випадків;
  • Харківська область – 761 випадок;
  • Херсонська область – 127 випадків;
  • Хмельницька область – 160 випадків;
  • Черкаська область – 211 випадків;
  • Чернівецька область – 298 випадків;
  • Чернігівська область – 161 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. // Букви

 

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